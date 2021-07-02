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Bakan Mehmet Muş açıkladı! Haziran ayı ihracat rakamları belli oldu

Bakan Mehmet Muş açıkladı! Haziran ayı ihracat rakamları belli oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi." dedi.

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Haziran'da ihracat yüzde 47 arttı. Bakan Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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