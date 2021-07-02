BIST 1.374
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 498,93
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Bir Tesla araç daha alev topuna döndü sürücü son anda kurtuldu

Bir Tesla araç daha alev topuna döndü sürücü son anda kurtuldu

Elon Musk Porsche'den hızlı Volvo'dan güvenli diyerek tanıttığı Tesla aracı seyir halindeyken yandı.

Abone ol

ABD California'da bir Tesla, sürücüsü seyir halindeyken yandı ve bir 'alev topuna' dönüşmeden önce yanar halde bir süre daha trafikte seyretti.
Tesla model bir elektrikli araç, sahibi seyir halindeyken alev aldı. 129 bin dolarlık araba, Haziran ayında piyasaya sürülmesinden yalnızca 3 gün sonra teslim edilmişti.

"Üzüntü verici ve korkunç bir deneyimdi" diyen Geragos, konuyla ilgili incelemelere devam ettiklerini söyledi. 

Tesla ise, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

Tesla CEO'su Elon Musk ise, şirketin California'daki fabrikasında düzenlenen bir lansman etkinliğinde yaptığı açıklamada, Model S aracını 'herhangi bir Porsche'den daha hızlı, herhangi bir Volvo'dan daha güvenli' olarak tanımlamıştı.

Yerel itfaiye yetkilileri ise, konuyla ilgili daha sonra silinen bir Facebook paylaşımında,"Bir Tesla yapıyor, söndürebilmek için pilleri soğutuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ise, 'olay hakkında bilgi toplamak için ilgili kurumlar ve üretici ile temas halinde olduklarını' söyledi:

"Veriler veya soruşturmalar bir kusur veya güvenlik açısından doğal bir risk olduğunu gösteriyorsa, NHTSA halkı korumak için uygun önlemleri alacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan tehdit edildi demişti Deutsche Bank'tan açıklama geldi
Erdoğan tehdit edildi demişti Deutsche Bank'tan açıklama geldi
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Elektrik fiyatları son 3 yılda ne kadar zamlandı?
Elektrik fiyatları son 3 yılda ne kadar zamlandı?
Kara mantardan sonra koronaya bağlı daha tehlikeli yeşil mantar çıktı
Kara mantardan sonra koronaya bağlı daha tehlikeli yeşil mantar çıktı
Diyanet'ten 'cimri koca' fetvası! Kadın kocasının cebinden habersizce para alabilir
Diyanet'ten 'cimri koca' fetvası! Kadın kocasının cebinden habersizce para alabilir
Tosuncuk 15 ay sonra aramızda mı olacak?
Tosuncuk 15 ay sonra aramızda mı olacak?
Dublör kullanarak bankalardan 1 milyon liralık vurgun yaptılar
Dublör kullanarak bankalardan 1 milyon liralık vurgun yaptılar
Adana'da kocasını öldürmüştü tartışma 'sosyal medya' yüzünden çıkmış
Adana'da kocasını öldürmüştü tartışma 'sosyal medya' yüzünden çıkmış
Yargıtay MİT tırları davasında cezaları onadı
Yargıtay MİT tırları davasında cezaları onadı
Faizsiz konut satan 21 şirket BDDK tarafından kapatıldı! Hangi şirketler tasfiye edildi?
Faizsiz konut satan 21 şirket BDDK tarafından kapatıldı! Hangi şirketler tasfiye edildi?