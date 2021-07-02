Bir Tesla araç daha alev topuna döndü sürücü son anda kurtuldu

Elon Musk Porsche'den hızlı Volvo'dan güvenli diyerek tanıttığı Tesla aracı seyir halindeyken yandı.

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ABD California'da bir Tesla, sürücüsü seyir halindeyken yandı ve bir 'alev topuna' dönüşmeden önce yanar halde bir süre daha trafikte seyretti.

Tesla model bir elektrikli araç, sahibi seyir halindeyken alev aldı. 129 bin dolarlık araba, Haziran ayında piyasaya sürülmesinden yalnızca 3 gün sonra teslim edilmişti.

"Üzüntü verici ve korkunç bir deneyimdi" diyen Geragos, konuyla ilgili incelemelere devam ettiklerini söyledi.

Tesla ise, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Tesla CEO'su Elon Musk ise, şirketin California'daki fabrikasında düzenlenen bir lansman etkinliğinde yaptığı açıklamada, Model S aracını 'herhangi bir Porsche'den daha hızlı, herhangi bir Volvo'dan daha güvenli' olarak tanımlamıştı.

Yerel itfaiye yetkilileri ise, konuyla ilgili daha sonra silinen bir Facebook paylaşımında,"Bir Tesla yapıyor, söndürebilmek için pilleri soğutuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ise, 'olay hakkında bilgi toplamak için ilgili kurumlar ve üretici ile temas halinde olduklarını' söyledi:

"Veriler veya soruşturmalar bir kusur veya güvenlik açısından doğal bir risk olduğunu gösteriyorsa, NHTSA halkı korumak için uygun önlemleri alacaktır."