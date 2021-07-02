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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na cevap! 'Ben dünyanın en kötü adamıyım'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'na kurban toplama izni verilmediğini iddia edip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlamıştı. Ancak İçileri Bakanlığı İstanbul Vakfı'na kurban toplama izni verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu ise, İmamoğlu'nun sözleri sorulunca, "Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplamasına izin verilmediğini belirterek, "132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz" demişti. 

İçileri Bakanlığı: İzin verildi

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplama talebine izin verildiği duyuruldu. 

Bakan Soylu: Evet ben dünyanın en kötü adamıyım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, bir program çıkışında Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine, bunun siyasi olduğunu ifade ederek, "Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım" diye tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasına izin verilmediğini kişisel Twitter hesabında yayınladığı bir videoyla duyuran İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstermişti. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çağrısında "Gelin, İçişleri Bakanı'nın 132 bin 50, belki bu sene ondan on binlerce fazla ailemizi üzecek bu kararını ortadan kaldırtın. Devletimizin bütün birimlerine, bütün kurumlarına, gerçekten vicdan sahibi bütün yöneticilerine sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Gelin, inancımızın ve insanlığın yanında durun. Her şeyi siyasete bir şekilde karıştırmaktan vazgeçin" ifadesini kullanmıştı.

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