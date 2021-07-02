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Kara mantardan sonra koronaya bağlı daha tehlikeli yeşil mantar çıktı

Kara mantardan sonra koronaya bağlı daha tehlikeli yeşil mantar çıktı

Kara mantardan sonra koronavirüs hastalarına direkt akciğerlere vuran yeşil mantar salgını başladı.

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Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılama çalışmalarına rağmen ortaya çıkan yeni mutasyonlarla can kayıpları artmaya devam ediyor.

3 milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiği süreçte corona virüsüyle beraber endişe yaratan hastalık türleri de ortaya çıktı. Bunlar arasında başı çekenlerden biri kara mantar hastalığı. Delta varyantının etkisini gösterdiği Hindistan’da başlayan kara mantar hastalığıyla 40 binden fazla kişi mücadele ediyor.

Hastaların gözünün kör olmasına ve ölümüne kadar yol açan hastalık, tehlikenin farklı boyutlarına da dikkat çekti. İngiliz The Guardian gazetesi, diğer mantar enfeksiyonlarının da insan sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Mantar enfeksiyonlarının toprakta, suda havada, dışkıda ve insan derisinde olabildiğini aktaran haberde, bağışıklık sistemi bir hastalıkla, doğuştan ya da yaşla birlikte zayıflayan kişilerin bu tip enfeksiyonlara açık olduğu belirtildi.

Sıvı alınarak tespit

Söz konusu mantar enfeksiyonları içerisinde en tehlikeli olanların başında ‘aspergillosis’ yani yeşil mantar enfeksiyonu geliyor. Yüz ve göz çevresinde belirgin olarak fark edilen kara mantar enfeksiyonu aksine yeşil mantar enfeksiyonu akciğerleri daha çok vuruyor.

Corona virüsüyle mücadele eden hastaların halihazırda ciğerlerinde tahribatlar oluşurken yeşil mantar enfeksiyonunu tespit etmek zorlaşıyor. Hastalığın teşhisi için akciğerden sıvı alınması gerekiyor ancak bu da sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiği pek çok bölgede mümkün olmuyor. Bu nedenle hastalığın teşhis edilme oranını düşürüyor.

Bakteriyelden daha ölümcül

Imperial College London’da mantar enfeksiyonlarına yönelik dersler veren Dr. Darius Armstrong-James, “Akciğerler virüs nedeniyle daha çok hasar aldıkça, mantar enfeksiyonlarına yakalanma ihtimali artıyor. Mantar enfeksiyonlarının en büyük sorunu ise bakteriyel enfeksiyonlara göre çok daha ölümcül. Teşhis ve tedavi edilmesi ise oldukça güç” ifadelerini kullandı.

Ölüm koronaya bağlanıyor

Manchester Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. David Denning ise, “Hastalığın teşhisinde bazı kişiler akciğerden sıvı almak istemiyor. Bunun yoğun bakımda işlemi gerçekleştiren kişiler için Covid-19 riskini artıracağını düşünüyorlar. Kara mantar enfeksiyonu oldukça belirgin. Hastaların yüzlerinde siyah bir alan oluyor, gözlerini kaybediyorlar. Ancak yeşil mantar enfeksiyonu olan bir hastanın zaten Covid-19 nedeniyle akciğerleri kötü durumda. Bu hastalar kaybedildiğinde direkt olarak corona virüsüyle ilişkilendiriliyor” diye konuştu.

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