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Diyanet'ten 'cimri koca' fetvası! Kadın kocasının cebinden habersizce para alabilir

Diyanet'ten 'cimri koca' fetvası! Kadın kocasının cebinden habersizce para alabilir

DİYANET İşleri Başkanlığı, bir kadının ‘şahsi ihtiyaçlarını karşılamak için’ kendisine yeterince para vermeyen kocasının cebinden habersizce para alabilmesine cevaz verdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık dergisinde “Cimri koca” fetvası yer aldı. Fetvada, “Kadın şahsi ihtiyacını karşılamak için kocasının parasını, rızası olmadan alabilir mi?” sorusuna cevap verildi. Sözcü'nün haberine göre Diyanet, bir kadının kendisine yeterince para vermeyen kocasının cebinden habersizce para alabileceğini açıkladı. Fetvada şöyle denildi:

İslam dini kocaya görev ve sorumluluk vermiştir

- İslam dini, kocaya birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir.

- Kadının zengin veya fakir, Müslim veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez.

- Ebu Süfyan'ın karısı Hind, Resulüllah'ın (s.a.s.) huzuruna gelerek ‘Ebu Süfyan cimri bir adamdır, ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunmuyor. O görmeden malından alabilir miyim?' diye sorduğunda Allah Resulü; ‘Kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin' buyurmuştur.

- Koca, eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse kadın, ihtiyacı kadarını alabilir.

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