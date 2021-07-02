THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası! Bilal Ekşi ve Yahya Üstün yalanladı

İşte çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte THY'de 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildiği iddia edildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, iddianın gerçek olmadığını belirtti. THY CEO'su Bilal Ekşi de yaptığı açıklamada "Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı yalandır, yalandır, yalandır" dedi.

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Türk Hava Yolları (THY) tarafından, bazı basın organlarında yer alan "THY'de, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildi" haberleri yalanlandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

"İşten çıkarma mesajı yalandır"

THY CEO'su Bilal Ekşi sosyal medyada bu iddiaların yalan olduğunu belirterek şunları söyledi:

*YALAN: "İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi."

*Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR.