Yazar Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı almasa da seçim startını verdiğini yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderlerinin seçimin erkene alınmasına ilişkin ısrarlarına karşı çıkıyor ve seçimin 2023'ten önce olmayacağını söylüyordu.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın seçim için tarihi 2023'ü işaret etse de seçim hazırlıklarına çoktan başladığını yazdı. Erdoğan'ın milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda meclisin kapanmasıyla beraber sahalara inilmesi talimatını verdiğini söyleyen Selvi yazısında şunları belirtti:

Milletvekillerine, “Meclis kapandıktan sonra herkes sahada olacak. Sizden tam saha pres istiyorum. Umut ve heyecan dalgasını oluşturmanızı bekliyorum” diye konuşuyor.

Türkiye yeni bir kritik eşikte. Erdoğan yine meydanlara çıkıyor. Seçimler 2023’te ama Erdoğan, Zonguldak ve Hatay gezileri ile seçim çalışmalarına başladı bile. Erdoğan bugün Sakarya’da olacak. Önümüzdeki günlerde de Diyarbakır, Giresun ve Rize’ye gidecek.

Seçimler 2023’te yapılacak ama Erdoğan seçim çalışmalarına başladı bile...