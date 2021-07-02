BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,29
ALTIN 496,61
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Erdoğan seçim çalışmalarına başladı bile

Erdoğan seçim çalışmalarına başladı bile

Yazar Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı almasa da seçim startını verdiğini yazdı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderlerinin seçimin erkene alınmasına ilişkin ısrarlarına karşı çıkıyor ve seçimin 2023'ten önce olmayacağını söylüyordu. 

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın seçim için tarihi 2023'ü işaret etse de seçim hazırlıklarına çoktan başladığını yazdı. Erdoğan'ın milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda meclisin kapanmasıyla beraber sahalara inilmesi talimatını verdiğini söyleyen Selvi yazısında şunları belirtti:

Milletvekillerine, “Meclis kapandıktan sonra herkes sahada olacak. Sizden tam saha pres istiyorum. Umut ve heyecan dalgasını oluşturmanızı bekliyorum” diye konuşuyor.

Türkiye yeni bir kritik eşikte. Erdoğan yine meydanlara çıkıyor. Seçimler 2023’te ama Erdoğan, Zonguldak ve Hatay gezileri ile seçim çalışmalarına başladı bile. Erdoğan bugün Sakarya’da olacak. Önümüzdeki günlerde de Diyarbakır, Giresun ve Rize’ye gidecek.

Seçimler 2023’te yapılacak ama Erdoğan seçim çalışmalarına başladı bile...

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 15 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Gözyaşları sel oldu
Samsun'da 15 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Gözyaşları sel oldu
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Aydın'da babası canlı gömüldü dedektif gibi iz süren doktor yeni deliller buldu
Aydın'da babası canlı gömüldü dedektif gibi iz süren doktor yeni deliller buldu
Trump'ın baş muhasebecisi vergi kaçakçılığından hakim karşısına çıkarıldı
Trump'ın baş muhasebecisi vergi kaçakçılığından hakim karşısına çıkarıldı
Sakarya'da alkollü şahıs 'beni öldürecekler' deyip zor anlar yaşattı
Sakarya'da alkollü şahıs 'beni öldürecekler' deyip zor anlar yaşattı
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener açıkladı! Üçüncü doz neden gerekli?
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener açıkladı! Üçüncü doz neden gerekli?
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının torunu Munise Gülen İzmir'de yakalandı
FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının torunu Munise Gülen İzmir'de yakalandı
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan midibüs freni patladıktan sonra devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan midibüs freni patladıktan sonra devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı