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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden endişelendiren sıcak uyarısı imkansız rekorlar kırıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden endişelendiren sıcak uyarısı imkansız rekorlar kırıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yetkilileri Kuzey Yarım Küre'de kırılması imkansız sıcaklık rekorlarının kırıldığını ve sıcak hava dalgalarının artık daha sık görüleceğini belirtiyor.

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Kanada ve ABD'nin batı kesimleri başta olmak üzere Kuzey Yarımküre'de hissedilen aşırı sıcaklar, iklim değişikliğinin sonuçları konusundaki endişeleri artırıyor.

Uzmanlar, insan kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının görülme sıklığını artırdığını belirtiyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) İklim İzleme ve Politikalar Departmanı Müdürü Dr. Omar Baddour, "Sera gazı yoğunluğunun küresel sıcaklıkları artırmasıyla, sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun şekilde görülüyor" yorumunu yaptı.

WMO'ya göre, sıcak hava dalgaları artık daha erken başlayıp daha geç sona eriyor ve bu durum insan hayatını tehlikeye sokan ve çevre üzerinde ciddi etkilere yol açan bir kriz halini alıyor.

İngiltere Meteoroloji Dairesi'nden iklim uzmanı Nikos Christidis, "İnsan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı, Haziran'da ABD'nin ve Kanada'nın batısında sıcaklık rekorları kırılması imkansızdı" değerlendirmesini yaptı.

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