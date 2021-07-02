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Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı

Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı

Ferhan Şensoy, anjiyo sonrası gelişen komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kızı Derya Şensoy, ünlü tiyatrocunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, hastaneye kaldırıldı. Bir süre önce anjiyo olan Şensoy'un yara bölgesinde komplikasyon geliştiği bu nedenle tedavi altında tutulduğu belirtilirken açıklama kızı Derya Şensoy'dan geldi.

Duayen tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'e sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılmıştı.

Ünlü tiyatrocunun anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şensoy'un buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Derya Şensoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada babasının sağlık durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz."

Ferhan Şensoy kimdir?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu.

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