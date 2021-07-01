BIST 1.373
DOLAR 8,67
EURO 10,29
ALTIN 494,67
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık'tan 'Elmalı Davası' açıklaması

Bakanlık'tan 'Elmalı Davası' açıklaması

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu istismar olayıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sevindiren haber geldi. Mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı.

Abone ol

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor. Söz konusu istismar olayıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan herkesi sevindiren açıklama geldi.

Korunma talebi kabul edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Türkiye'yi "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine aldı
ABD, Türkiye'yi "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine aldı
Fenerbahçeliler, Ali Koç'a büyük tepki gösterdi! Hoca nerede?
Fenerbahçeliler, Ali Koç'a büyük tepki gösterdi! Hoca nerede?
İstanbul Fatih'te alacaklılarını sahte dolarla kandırmaya çalışan şahıs apartman boşluğuna düştü
İstanbul Fatih'te alacaklılarını sahte dolarla kandırmaya çalışan şahıs apartman boşluğuna düştü
Facebook'tan terör örgütü YPG'ye mavi tik
Facebook'tan terör örgütü YPG'ye mavi tik
Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı:
Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı:
Sakarya'da ağzında insan uzvu taşıyan köpek iki cesedi ortaya çıkardı
Sakarya'da ağzında insan uzvu taşıyan köpek iki cesedi ortaya çıkardı
Bombalı eylem hazırlığındaki 3 terörist tutuklandı
Bombalı eylem hazırlığındaki 3 terörist tutuklandı
Türkiye'de normalleşme başladı ancak uzmanlardan Delta uyarısı geldi
Türkiye'de normalleşme başladı ancak uzmanlardan Delta uyarısı geldi
Türkiye 1 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Türkiye 1 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Bakan Dönmez 6 milyar liralık dev yatırımı açıkladı
Bakan Dönmez 6 milyar liralık dev yatırımı açıkladı