Türkiye'de normalleşme başladı ancak uzmanlardan Delta uyarısı geldi

Hafta sonu ve akşam kısıtlaması kalkıyor, sinema salonlarından konserlere birçok alanda hayat yeniden canlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının büyük kısmı kalkarken uzmanlar bir yandan da uyarıyor.

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Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının büyük kısmı kalktı. Ancak uzmanlardan dikkat çekici uyarılar geldi.

"Tam olarak özgürleştik diyemeyiz"

Prof. Dr. İftihar Köksal: "Genel anlamda yasakların kalkması kişisel önlemlerin kalkması anlamına gelmiyor. Tüm dünyada Delta varyantı alarmı varken tam olarak özgürleştiğimizi söyleyemeyiz. Bu pandemide özellikle aşılanmak ve iki doz aşının bir an önce yapılması Delta varyantı dahil korunmada en önemli unsuru oluşturuyor. Ancak açık ortamda bile olsa iki kişi ya da daha kalabalık olunan durumlarda iki metre mesafe mutlaka korunmalı. Aşı olunsa da maske ve mesafeden asla taviz verilmemeli. Aşı olan bazı kişilerin ertesi günden başlayarak maske ve mesafe kuralına uyum sağlamakta güçlük çektiklerini görüyoruz. Bu doğru değil. Tam bağışıklık iki doz aşıyı yaptıktan ancak iki hafta sonra oluşur. İkinci aşıların 4 haftaya indirilmesi koruyucu antikor oluşturmasını hızlandıracaktır. Yeterli antikor düzeyi olmuş olsa dahi, varyantların aşıdan kaçabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Tüm dünyada vaka sayıları çok azalmadıkça asla özgür olamayız. Maske ve mesafeden 2022'ye kadar vazgeçmememiz gerekir."

"Aşılar hâlâ etkili" Prof. Dr. İsmail Balık: "Neredeyse tüm yasaklar kalkıyor ama şu anda tüm dünya Delta varyantı nedeniyle alarm durumuna geçti. Bir çok ülke bu nedenle tekrar kapanma tedbirleri almaya başladı. Çünkü Delta varyantı halen dolaşımda olan İngiliz varyantına göre yüzde 60 daha kolay bulaşıyor. Çocuk ve gençlerin hücrelerine daha kolay yapışıyor. Aşılama oranı yüksek olan İsrail, İngiltere, Portekiz gibi ülkelerde bile özellikle aşısız olan genç yaş grubunda Delta varyantının hızlı biçimde yayıldığını ve bir dalgaya sebep olduğunu görüyoruz. Eğer tedbirsiz davranmaya devam edersek en geç sonbaharda bizde de bu varyanta bağlı bir dalga görme riski oluşacak. Bu nedenle elimizde iki önemli silah olan maske ve mesafenin değerini bilelim. Aşılama hızının son sürat devam ettirilmesi ve özellikle çift doz aşı oranımızın hızlı biçimde arttırılması gerekiyor. Bunun için vatandaşların özelikle de genç popülasyonun bir an önce aşılarını yaptırmaları şart. Yapılan araştırmalar Sinovac, BioNTech ve Sputnik aşılarının çift dozunun Delta varyantına karşı koruma etkinliğini devam ettirdiği yönünde. Yani aşılar hala etkili. Aşı kararsızları aşılarını hemen olsun. İki doz aşılanmanın oranı yüzde 70'i aşana kadar da mutlaka bireysel tedbirlere uymalıyız. Hükümet ne kadar tedbirleri kaldırsa da salgın bitmiş değil."

"Maske ve mesafeden taviz vermeyin"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: "Delta varyantının hızlı bulaşma özelliği düşünüldüğünde uykularım kaçıyor. Halkımız tedbirleri bırakırsa 4. dalga ağustos-eylül aylarında olacak diye korkuyorum. Aralık 2020'den itibaren önce Hindistan'da sonra İngiltere'de yayılmaya başlayan Delta varyantının en önemli özelliği şimdiye kadar görülen varyantlar içinde en hızlı bulaşma özelliğine sahip olması. Bu nedenle 5-12 yaşlarındaki çocuklar ve 18-24 yaşlarındaki gençlerde 5 kat daha fazla enfeksiyon saptandı. Birçok Avrupa ülkesinden sonra bizim ülkemizde de saptanan bu varyantın yayılmasının engellenmesi çok önemli. Hastalığa karşı aşı ile en etkili koruma 2. dozdan iki hafta sonra başlıyor. Bu nedenle ilk dozdan sonra maske ve mesafe gibi kişisel korunma yöntemlerinden kesinlikle taviz verilmemeli. Aşı sadece kendi sağlığımız için değil aynı zamanda pandemi ile savaş için toplumsal bir sorumluluğumuzdur."