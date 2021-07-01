Müsilajla mücadele yalanları gün yüzüne çıkan İBB gemileri kaçırdı

Müsilaj sorunu konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmaları aralıksız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ise "Müsilaj temizliyoruz" yalanı ortaya çıktı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemilerinin müsilajla mücadelede destan yazdığını ısrarla söylemelerine karşın Marine Traffic verileri gemilerin hiç çalışmadığını ortaya koymuştu.

Gemiler yerinde yok

İmamoğlu ve Ongun'un iddialarını gerçekler çürüttü. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandalın ardından İBB, gemileri hareket ettirdi. Gemilere bulundukları yerde rastlanmadı.

Panikle gemileri çektiler

İki gemi saatler sonra İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (İSTAÇ) bağlı Eyüpsultan'daki İSTAÇ tesislerine çekilmiş halde görüldü. Seyir süresince gemi takip uygulaması Marine Traffic'te her iki geminin güncel rotasına veya konumuna ulaşılamaması da sinyallerinin adeta korsanca bir faaliyetle kapatıldığı ihtimalini düşündürdü.