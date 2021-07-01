BIST 1.373
DOLAR 8,67
EURO 10,30
ALTIN 493,22
HABER /  GÜNCEL

Müsilajla mücadele yalanları gün yüzüne çıkan İBB gemileri kaçırdı

Müsilajla mücadele yalanları gün yüzüne çıkan İBB gemileri kaçırdı

Müsilaj sorunu konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmaları aralıksız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ise "Müsilaj temizliyoruz" yalanı ortaya çıktı.

Abone ol

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemilerinin müsilajla mücadelede destan yazdığını ısrarla söylemelerine karşın Marine Traffic verileri gemilerin hiç çalışmadığını ortaya koymuştu.

Gemiler yerinde yok

İmamoğlu ve Ongun'un iddialarını gerçekler çürüttü. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandalın ardından İBB, gemileri hareket ettirdi. Gemilere bulundukları yerde rastlanmadı.

Panikle gemileri çektiler

İki gemi saatler sonra İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (İSTAÇ) bağlı Eyüpsultan'daki İSTAÇ tesislerine çekilmiş halde görüldü. Seyir süresince gemi takip uygulaması Marine Traffic'te her iki geminin güncel rotasına veya konumuna ulaşılamaması da sinyallerinin adeta korsanca bir faaliyetle kapatıldığı ihtimalini düşündürdü.

İşte İBB'nin yalanları ve gerçekler:

- İBB Sözcüsü Murat Ongun, 12 Haziran'da "Büyük kapasiteli İBB Dökü-1 gemisi İstanbul açıklarında müsilaj temizliği çalışmasına devam ediyor", 15 Haziran'da "Müsilaj temizliği... İBB gemileri 7/24 çalışıyor"; İBB ise 15 Haziran'da "Dökü-1 gemisi bugün de Kadıköy-Caddebostan'da müsilaj temizleme çalışmalarına devam etti" mesajlarını paylaştı.

İBB Dökü-1 gemisi müsilaj temizlik çalışmalarına hiç katılmadı. Gemi takip sistemi Marine Traffic'te İBB Dökü-1'in 25 Mayıs-24 Haziran arasında hareketliliği gözükmüyor.

- 29 Haziran'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dökü gemilerimiz 7/24 deniz yüzeyini temizliyor. Gemiler,müsilaj çalışmalarında önemli rol oynuyor" derken İBB ise "Temizleme özelliği olmayan Dökü gemileri geri plana alındı" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nu yalanladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Seks tarikatına üye sağladı! Ünlü oyuncu Allison Mack'in cezası belli oldu
Seks tarikatına üye sağladı! Ünlü oyuncu Allison Mack'in cezası belli oldu
Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! AVM, berber, kuaför, kırtasiye için sosyal mesafe arttı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! AVM, berber, kuaför, kırtasiye için sosyal mesafe arttı
Kocaeli'de eşi arayınca gerçeği öğrendi! Ekipler çöpü didik didik aradı
Kocaeli'de eşi arayınca gerçeği öğrendi! Ekipler çöpü didik didik aradı
Kedilere sokağa çıkma yasağı getirdiler! Avustralya'da şaşırtan karar
Kedilere sokağa çıkma yasağı getirdiler! Avustralya'da şaşırtan karar
Binali Yıldırım geri çekti Uğur Dündar'ın kitap okuma cezası bozuldu
Binali Yıldırım geri çekti Uğur Dündar'ın kitap okuma cezası bozuldu
Ünlü iş insanı Osman Hattat'ın annesinin evinden 4 milyonluk mücevher çalındı
Ünlü iş insanı Osman Hattat'ın annesinin evinden 4 milyonluk mücevher çalındı
Şizofren oğullarına akıllıymış gibi kredi çektirdiler! Yargıtay'dan aileyi şoke eden karar
Şizofren oğullarına akıllıymış gibi kredi çektirdiler! Yargıtay'dan aileyi şoke eden karar
Annelerin para karşılığı istismarına izin verdiği çocuklara kayyum atandı
Annelerin para karşılığı istismarına izin verdiği çocuklara kayyum atandı
MTV ödemelerinin ikinci taksit dönemi başladı
MTV ödemelerinin ikinci taksit dönemi başladı
Tıp fakültesi 2021 harcı zam geldi kaç para oldu?
Tıp fakültesi 2021 harcı zam geldi kaç para oldu?