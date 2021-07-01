Müsilajla mücadele yalanları gün yüzüne çıkan İBB gemileri kaçırdı

Müsilaj sorunu konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmaları aralıksız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ise "Müsilaj temizliyoruz" yalanı ortaya çıktı.Abone ol
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemilerinin müsilajla mücadelede destan yazdığını ısrarla söylemelerine karşın Marine Traffic verileri gemilerin hiç çalışmadığını ortaya koymuştu.
Gemiler yerinde yok
İmamoğlu ve Ongun'un iddialarını gerçekler çürüttü. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandalın ardından İBB, gemileri hareket ettirdi. Gemilere bulundukları yerde rastlanmadı.
Panikle gemileri çektiler
İki gemi saatler sonra İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (İSTAÇ) bağlı Eyüpsultan'daki İSTAÇ tesislerine çekilmiş halde görüldü. Seyir süresince gemi takip uygulaması Marine Traffic'te her iki geminin güncel rotasına veya konumuna ulaşılamaması da sinyallerinin adeta korsanca bir faaliyetle kapatıldığı ihtimalini düşündürdü.
İşte İBB'nin yalanları ve gerçekler:
- İBB Sözcüsü Murat Ongun, 12 Haziran'da "Büyük kapasiteli İBB Dökü-1 gemisi İstanbul açıklarında müsilaj temizliği çalışmasına devam ediyor", 15 Haziran'da "Müsilaj temizliği... İBB gemileri 7/24 çalışıyor"; İBB ise 15 Haziran'da "Dökü-1 gemisi bugün de Kadıköy-Caddebostan'da müsilaj temizleme çalışmalarına devam etti" mesajlarını paylaştı.
İBB Dökü-1 gemisi müsilaj temizlik çalışmalarına hiç katılmadı. Gemi takip sistemi Marine Traffic'te İBB Dökü-1'in 25 Mayıs-24 Haziran arasında hareketliliği gözükmüyor.
- 29 Haziran'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dökü gemilerimiz 7/24 deniz yüzeyini temizliyor. Gemiler,müsilaj çalışmalarında önemli rol oynuyor" derken İBB ise "Temizleme özelliği olmayan Dökü gemileri geri plana alındı" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nu yalanladı.