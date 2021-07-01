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Seks tarikatına üye sağladı! Ünlü oyuncu Allison Mack'in cezası belli oldu

Seks tarikatına üye sağladı! Ünlü oyuncu Allison Mack'in cezası belli oldu

ABD'de seks tarikatına kadınların katılmasını sağlayan oyuncu Allison Mack'e 3 yıl hapis cezası verildi.

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ABD’de New York merkezli NXIVM seks tarikatına üye olan oyuncu Allison Mack’in yargılandığı davada karar çıktı. 38 yaşındaki oyuncu, söz konusu tarikata kadınları dahil etmekle suçlanıyordu. Kadınları manipüle ederek tarikatın kölesi haline getiren Mack, şantaj ve tehditlerle üyelerin kurtulmalarının da önüne geçiyordu.

Davanın karar duruşmasında son kez ifade veren Mack, "Hayatım boyunca pişmanlık duyacağım kararlar verdim. Kalbimin ve ruhumun en derinlerinden söylüyorum, NXIVM’e getirdiğim herkesten özür diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti, hakkında 14 yıl ile 17.5 yıl arasında hapis cezası istenen Mack’in 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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