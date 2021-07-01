BIST 1.373
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 493,05
HABER /  POLİTİKA

Mustafa Varank: 2021'de güçlü büyüme bekliyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mustafa Varank: 2021'de güçlü büyüme bekliyoruz

Mustafa Varank milli teknolojide büyümeye yönelik beklentilerini paylaşarak "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin ve büyümenin öncü göstergesi İstanbul Sanayi Odası (İSO) Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) haziranda tekrar eşik değerin üzerine çıktığını belirterek, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından "#MilliTeknolojiGüçlüSanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımında, İSO Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

Üretimin ve büyümenin öncü göstergesi olan endeksin haziranda 2 puan artışla tekrar eşik değerin üzerine çıkarak 51,3 seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Varank, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank paylaşımında, endeksin aylara göre değişimin görüldüğü grafiğe de yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'ye gelen gurbetçinin dili boğazına kaçtı kadının müdahalesi kurtardı
Türkiye'ye gelen gurbetçinin dili boğazına kaçtı kadının müdahalesi kurtardı
Kanal İstanbul için referandum talebi
Kanal İstanbul için referandum talebi
Edirne'de pes dedirten görüntü! 'Büyük bir günah işliyoruz' deyip anlattı
Edirne'de pes dedirten görüntü! 'Büyük bir günah işliyoruz' deyip anlattı
Sinema salonları yarın açılıyor! Ne önlemler alındı?
Sinema salonları yarın açılıyor! Ne önlemler alındı?
İsmail Saymaz 'Tosuncuk'un teslim olmasına dair bilinmeyenleri anlattı: Süreç bir hafta önce başlamış
İsmail Saymaz 'Tosuncuk'un teslim olmasına dair bilinmeyenleri anlattı: Süreç bir hafta önce başlamış
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güney Kıbrıs'a rest: Azınlık gören zihniyeti yok sayıyoruz
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güney Kıbrıs'a rest: Azınlık gören zihniyeti yok sayıyoruz
Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında anne suç işledi erişim engeli geldi
Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında anne suç işledi erişim engeli geldi
Sevilay Yılman yazdı: Elmalı davasındaki yanlış bilinen tüm gerçekler!
Sevilay Yılman yazdı: Elmalı davasındaki yanlış bilinen tüm gerçekler!
Kayseri'de salgını fırsata çevirdi! 3 ay içinde üretime geçecek
Kayseri'de salgını fırsata çevirdi! 3 ay içinde üretime geçecek
Isparta'da genç kızı göğsünden bıçakladı! 35- 40 dakika beklendikten sonra...
Isparta'da genç kızı göğsünden bıçakladı! 35- 40 dakika beklendikten sonra...