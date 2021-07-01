Anayasa Mahkemesi'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı: Hak ihlali

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanan HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilliğe geri dönme kararı çıktı.

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Anayasa Mahkemesi milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için "Siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkı ihlal edildi" kararı verdi.

AYM, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ivedilikle yazı gönderilerek Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi için gerekli işlemin yapılmasına karar verdi.

Bu karar sonrası Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edilecek, milletvekilliğini geri kazanması için dosya Meclis'e gönderilecek.

​Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da kişisel Twitter hesabında, mahkemenin babası hakkında hak ihlali kararı verdiğini hatırlatarak "Tahliye oluyor babam, tahliye oluyor" diye yazdı.