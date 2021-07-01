BIST 1.364
DOLAR 8,68
EURO 10,34
ALTIN 496,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Esenyurt'ta bekçi sevgilisi ayrılmak isteyince kadının gözü döndü! Silahı başına dayadı

Esenyurt'ta bekçi sevgilisi ayrılmak isteyince kadının gözü döndü! Silahı başına dayadı

ESENYURT'ta gece bekçisi olan sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan L.S., onun silahını alarak intihara kalkıştı. Olay yerine sevk edilen müzakereci polis sayesinde kadın ikna oldu. İkili daha sonra polis merkezine götürüldü.

Abone ol

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde L.S. adlı kadın, 4 katlı apartmandaki yaşadığı eve ziyaretine gelen Büyükçekmece'de gece bekçisi olan erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Sevgilisinin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kadın, erkek arkadaşının tabancasını alarak "İntihar edeceğim" diyerek tehdit etti.

Evden gelen sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta, özel harekat ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Müzakereci polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim olan L.S. ve erkek arkadaşı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çığlıkları duyduğunu söyleyen L.S.'nin bir komşusu, "Evde televizyon izliyordum. Seslerin oradan geldiğini sandım. Daha sonra çığlıkları duydum. Bir kadının, 'İmdat, komşular yetişin' dediğini duydum. Camı açtığımız da karşı binadan sesin geldiğini anladık. Biraz sonra balkonda bir kadın gördüm. Konunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama intihar olduğu söyleniyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beş soruda "üçüncü doz" aşılama süreci! Neden gerekli, ne zaman yapılacak?
Beş soruda "üçüncü doz" aşılama süreci! Neden gerekli, ne zaman yapılacak?
Antalya'da hırsızlıkla suçlanınca bıçaklayıp öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Antalya'da hırsızlıkla suçlanınca bıçaklayıp öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni planı açıkladı İstanbul Sözleşmesi yerine bu geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni planı açıkladı İstanbul Sözleşmesi yerine bu geliyor
TFF duyurdu! Yeni sezonda yüzde 50 seyirci alınacak
TFF duyurdu! Yeni sezonda yüzde 50 seyirci alınacak
İstanbul'da genç avukat aracını park ettikten sonra yola atlayarak yaşamına son verdi
İstanbul'da genç avukat aracını park ettikten sonra yola atlayarak yaşamına son verdi
BİM 2021 Kurbanlık fiyatları kaç para oldu büyükbaş/koç kurbanlık fiyatları
BİM 2021 Kurbanlık fiyatları kaç para oldu büyükbaş/koç kurbanlık fiyatları
İstanbul'da otomobil bariyere çarpıp karşı şeride geçti! Tanker iddiası...
İstanbul'da otomobil bariyere çarpıp karşı şeride geçti! Tanker iddiası...
Barcelona resmen açıkladı! Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı
Barcelona resmen açıkladı! Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı
Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdı
Türkiye'de aşı karşıtları ve kararsızların sayısı! Sıra gelmesine rağmen aşı olmadılar
Türkiye'de aşı karşıtları ve kararsızların sayısı! Sıra gelmesine rağmen aşı olmadılar
Yorumlar