TFF duyurdu! Yeni sezonda yüzde 50 seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, maçların seyircili oynanabileceği yönündeki açıklamasının ardından TFF'den bu yönde adım geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçlara yeni sezonda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını duyurdu.

TFF, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.