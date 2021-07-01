İstanbul'da genç avukat aracını park ettikten sonra yola atlayarak yaşamına son verdi

İSTANBUL Barosuna kayıtlı genç avukat Gökhan Dirican yaşamına son verdi. Küçükçekmece'de aracını yol kenarına park eden Dirican, E-5 Karayoluna atladı. Aracın çarpmasıyla genç avukat olay yerinden hayatını kaybederken sürücü ise kaçtı.

Abone ol

Olay, sabah saat 04.50 sıralarında E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı Gökhan Dirican (28), aracını yol kenarında park ederek durdu.

Bir süre bekleyen genç avukat, gelen kapalı kasa bir aracın önüne atladı. Avukata çarpan araç kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Dirican’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemeden sonra genç avukatın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.