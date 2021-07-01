Migros kurbanlık fiyatları 2019 yılı dana hisse fiyatı ve koç kaç lira oldu?

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte marketlerin kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Peki Migros'ta kurbanlık ne kadar, 2021 Migros küçükbaş kurbanlık fiyatları netleşti. Migros'ta 16 kg’lık kurbanlık Koç Kıvırcık 1950, En az 25 kg’lık kurbanlık büyük baş 2295 lira oldu.

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Kurban bayramına sayılı günler kala Migros 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satışı yapan Migros'ta küçükbaş fiyatları 1.795 liradan başlıyor. Migros'ta en az 12 kiloluk koç 1.795 liradan, en az 16 kiloluk kıvırcık koç ise 1.950 liradan satılıyor. 2021 Migros büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları ise 2. 295 liradan başlıyor.

En az 16 kg’lık kurbanlık Koç Kıvırcık 1950 TL, Money Bonus 19825 TL En az 25 kg’lık kurbanlık büyük baş 2295 TL, Money Bonus 2170 TL ( 33-35 kg arası kemikli et, 1/7 hisse)

Yukarıda belirtilen üç farklı kurbanlık fiyatıyla müşterilerinin karşısına çıkan Migros, fiyat avantajlarıyla da dikkatleri çekti.

Seçeneklerden biri olan büyükbaş kurbanlık kesiminde tüketiciye kurbana verilen payda belirtildi. Buna göre kurbanlık koçlar koli içerisinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı şeklindedir. Bunun yanı sıra kurbanlık koçun karaciğer, dalak ve yüreği tüketimi uygunsa koli içerisinde 7 eşit parçaya bölünüp hak sahibine verilir.

Kurban kesmek farz mı: Kurban kesmenin hükmü nedir? Farz mı sünnet mi vacip mi? İlmihal dilinde kurban ve kurban kesiminin dinî hükmü denilince, aksine bir kayıt bulunmadığı sürece, kurban bayramında kesilen kurban ve bunun hükmü anlaşılır. Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş farklılıkları vardır. Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre vâcip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir.

Hanefîler, Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (elKevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir.

Ayrıca Hz. Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır.

Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terketmemiştir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler gerekli şartları taşıyanların kurban bayramında kurban kesmesini vâcip görürler. Sünnet olduğunu ileri sürenler ise, Kur'an'da bu konuda açık bir emrin bulunmayışından, Hz. Peygamber'in devamlı yapmış olmasının kurbanın sünnet olmasıyla da açıklanabileceği noktasından hareket ederler. Kurban bayramında kesilen kurbandan ayrı olarak yine ibadet niyetiyle kesilen başka kurban çeşitleri de vardır.

Buna göre kurban çeşitleri şöylece sıralanabilir: Kurban bayramında kesilen kurban, adak kurbanı, akîka kurbanı, kıran ve temettü haccı yapanların kestikleri ve hedy adı verilen kurban, hacda yasakların ihlâli halinde gereken ceza ve kefâret kurbanı. Bu kurban çeşitlerinin ortak ve farklı hükümleri vardır. Vasiyetinin veya adağının bulunması halinde ölmüş kimse için kurban kesilmesi gerekir ve kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır. Vasiyet veya adak olmasa bile, Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre, sevabı ölüye bağışlanmak üzere onun adına kurban kesilebilir.