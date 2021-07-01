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Sultangazi'de Elif Çakal'ın 4 arkadaşına yakalama kararı çıkmıştı! Yeni gelişme

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı. Gözaltına alınanlardan Senem T. tutuklandı

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15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni geçtiğimiz cumartesi günü eski maden ocağındaki uçurumda bulunmuştu. Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden birkaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Senem T. (17) ve  T.Y. (15) bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.  Senem T.tutuklanırken T.Y.  ise  "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. G.K. (22) ve U.B. (21) 'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olaydan sonra genç kızlar dakikalarca ağlamıştı ancak aralarında geçen kavga olayından hiç bahsetmemişlerdi.

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