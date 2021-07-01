AK Parti hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Ünal "Hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getiriliyor. Hayvanların refahını sağlamak, hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması ve mal statüsünde olması çıkarılıyor." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak." dedi.

"Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek"



Ünal açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek."