3. doz aşı ne zaman kimlere 3. doz covid aşısı yapılacak tarihi

Toplanan bilim kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı ve 3. doz covid aşısının yapılacağını duyurdu. Peki kimler 3. doz koronavirüs aşısı olacak, ne zaman aşı yapılacak ve 3. doz covid aşısı randevusu nasıl alınır?

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Vatandaşlar 3. doz aşıların ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki ama 3. doz aşı olacak mı? 3 doz aşı koruyuculuk sağlıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki ama 3. doz aşı ne zaman vurulacak? Sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü vatandaşlar 3. doz aşı olacak mı?

3. doz aşı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili konunun Bilim Kurulu toplantısında netleşeceğini belirtmişti. Öte yandan Uğur Şahin üçüncü doz aşılarla ilgili daha önce "Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. " açıklamasını yapmıştı.

3. doz aşıyı kimler olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bilim Kurulu 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdı. 2. doz aşı olmuş 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları istediği aşı ile randevu alabileceklerdir. 3. doz aşının hangi aşı türüyle olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. İlk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz aşı olarak istediği aşıyı olabilirler. Tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı yaptırabilirsiniz.'' açıklamasını yaptı.