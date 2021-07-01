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İstanbul'da pazarda görenler şaşkına döndü: 3 tişört alana otomobil bedava

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da pazarda görenler şaşkına döndü: 3 tişört alana otomobil bedava

İSTANBUL’da semt pazarı kurulacağını unutan sürücünün park ettiği otomobili gören esnaf, sahibine ulaşamayınca aracı yolun ortasına taşıdı.

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Avcılar’daki Merkez Mahallesi’nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve yan sokaklarında her hafta olduğu gibi semt pazarını açmaya gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede park halinde iki otomobil olduğunu gördü. Otomobillerden birinin sahibi kısa sürede bulunurken, Ordu plakalı otomobilin sahibi tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis ve zabıtadan umduklarını bulamadıklarını öne süren esnaf el birliği yaparak otomobili yolun ortasına çektikten sonra pazar yeri için belediyeye para ödedikleri caddede tezgahlarını açtı.

Yolun bu kesimi büyük ölçüde daralırken, pazara gelenler yol ortasında sahipsiz park halindeki otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pazarcı esnafı bunun üzerine müşterilere “3 tişört alana otomobil bedava" veya “Pazardan en fazla alış veriş yapana otomobil hediye" esprileri yaptı.


"Bir şansızlık oldu"
Saat 13.30 sıralarında Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri devreye girerek sahipsiz otomobilin plakası ve içindeki bir evraktaki numaraları arayarak sürücüye ulaşmaya çalıştı. Bu çabalar sonunda sonuç verince sürücü geldi. Bir hastanede çalıştığını gece geç geldiğini, telefonunu sessize aldığını belirten sürücü, “Evet bir şansızlık oldu. İnsanlara istemeyerek zarar verdik" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.


Vatandaşlar ilgiyle izledi
Zabıta görevlilerinin yönlendirmesi ile pazarcıların çadırlar için kurduğu direkler yerlerinden oynatılarak otomobile geçebileceği alan açılırken, alış verişe gelenler otomobili pazardan çıkarma operasyonunu ilgi ile izledi.

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