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Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK üyesi Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK üyesi Edirne'de yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK üyesi yakalandı. İşte Bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

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