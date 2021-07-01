Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK üyesi Edirne'de yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK üyesi yakalandı. İşte Bakanlıktan yapılan açıklama...

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.