Uğur Büyükşen kimdir cinayeti itiraf etti mi tutuklandı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde işlenen Necla Metin cinayetine Türkiye kilitlendi. Cinayetin en büyük şüphelilerinden biri olan ağabey Uğur Büyükşen'in tavırları ve söyledikleri ise büyük şüphe uyandırıyor. Peki Uğur Büyükşen kimdir, cinayeti itiraf etti mi?

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Türkiye haftalardır Müge Anlı'da işlenen Necla-Metin Büyükşen cinayetine kilitlendi. En küçük kardeş Büşra Büyükşen ile birlikte işlediği düşünülen cinayetin ardından gözler en büyük kardeş Uğur Büyükşen'e çevrildi. Özellikle kardeşi Büşra Büyükşen’e canlı yayında yaptığı sus işareti, cinayetin ardından eve girmesi gibi konular Uğur Büyükşen’i zor durumda bıraktı. Ayrıca cinayetin işlendiği gün o konumda görevli olan jandarmanın açıklamaları da Uğur Büyükşen’in köşeye sıkışmasına neden oldu.

Uğur Büyükşen kimdir?

Uğur Büyükşen, 1985 yılında dünyaya gelmiştir.

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası’nda doğdu.

Doğduğu yerde çeşitli işler yaptığı bilinmektedir. Tarım, hayvancılık gibi.

Babası Metin Büyükşen’den sürekli mehir parası tartışması yaptığı bilinmektedir.

Betül Büyükşen ile evlidir ve 3 çocuğu bulunmaktadır.

Eşinin babası ile kendi babası Metin Büyükşen’e baskı yaptığı söylenmektedir.

3 kardeşin en büyüğüdür. Bir küçük kardeşi Osman Büyükşen’dir. En küçük kardeşi ise Büşra Büyükşen’dir.

Kendisi sürekli cahil olduğundan bahsetmektedir.



Uğur Büyükşen tutuklandı mı?

1967 doğumlu Necla ile 1968 doğum eşi Metin Büyükşen, Konya’nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.

Şüpheli olarak görülen Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen ise tekrar canlı yayına katılarak iddiaları yanıtladılar. İddiaların odağında bulunan Uğur Büyükşen ise tutuklanmadı. Ancak şüpheli davranışları ve ifadeleriyle birçok izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor.