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Mine Kırıkkanat kaza geçirdi! İşletme apar topar kapatıldı

Mine Kırıkkanat kaza geçirdi! İşletme apar topar kapatıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, İstanbul Kadıköy’de kaldırımı işgal eden işletmeler nedeniyle yolda yürürken araç çarpması nedeniyle kaza geçirdi.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, İstanbul Kadıköy’de kaldırımı işgal eden işletmeler nedeniyle yolda yürürken araç çarpması nedeniyle kaza geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Kırıkkanat’ın şikayeti sonrasında ilgili işletme kapatıldı. Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, Kadıköy Damacı sokaktaki Fil Birahanesi, kaldırımı işgal ettiği için yolda yürürken 34 PV 124 plakalı beyaz kamyonete çarpıldım. Vahim bir durumum yok. Ama kaldırım işgalcisi Fil ve çarpan kamyonete dair resmi şikayetimi @istanbul_EGM yaptım. @serdildara @kadikoybelediye” ifadelerini paylaştı.

Kırıkkanat daha sonra yaptığı paylaşımda da mekanın kapatıldığını aktararak, “Bugün tüm kaldırımı işgal ettiği için kaza geçirdiğim Kadıköy Damacı sokaktaki Fil birahanesi @kadikoybelediye tarafından kapatıldı. Zabıta, yasayı çiğneyen işyerinin önünde bekliyor. Teşekkürler değerli Başkanımız @serdildara Mafyadan korkmayan önderlere ihtiyacımız var” diye yazdı.

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