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Antalya'da 60 yaşında pazar sapığı! Poşete kurduğu düzenekle etek altı görüntü çekmiş!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 60 yaşında pazar sapığı! Poşete kurduğu düzenekle etek altı görüntü çekmiş!

ANTALYA'da 60'lı yaşlardaki pazar sapığı kendisini ele verdi. Şüphelinin, poşet içine ters yerleştirdiği cep telefonuyla kadınların etek altı görüntülerini çektiği anlaşıldı. Gözaltına alınan zanlının telefonundan onlarca görüntü çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki halk arasında Çarşamba Pazarı olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda meydana geldi. Pazar esnafı elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi.

Sapık 60'lı yaşlarda!
60 yaşlarındaki kişiyi takibe alan esnaf, şahsın elindeki poşetin içinde bir kamera gördü. Bunun üzerine esnaf durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Pazar çıkışında zabıta memurunca yakalanan şahıs zabıta noktasına götürüldü.

Kadınlar alışveriş yaparken etek altı görüntü
Poşeti inceleyen zabıta ekipleri gördüğü manzaraya inanamadı. Şahsın poşet içine cep telefonunu ters şekilde kartonla tutturup, alışveriş yapan kadınların etek altı görüntülerini çektiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Zabıta memuru tepkisini işe şu sözlerle dile getirdi:
”Adamın düzeneği kamerayı çantanın içine koyuyor kartona bu şekilde montajını yapmış pazarların içinde görüntü sağlıyor. Pazar esnafının şikayeti üzerine şahsı aldım ve malzemesine el koydum. Polisi çağırdım.”

Telefonundan onlarca görüntü çıktı
Cep telefonunda onlarca görüntü çıktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

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