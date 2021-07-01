Elmalı davasından sonra her şeyi itiraf etti! Instagram yıkıldı!
Elmalı Davası'nın gündeme bomba gibi düşmesinin ardındankendi yaşadıklarını itiraf eden oyuncu Seray Kaya'ya takipçilerinden şok tepki... Çocukluk yıllarında arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya, bazı takipçilerinden gelen mesajlar karşısında isyan etti.
Antalya’da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine yükselen tepkilerin ardından birçok ünlü isim maruz kaldıkları istismar vakalarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.
O isimlerden biri olan oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.
Mesajına "Ben de çocuktum!" diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" ifadelerini kullandı.
Seray Kaya, açıklamasına şöyle devam etti:
"Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim.