"Isınma turları başlıyor" diyen Osman Müftüoğlu'ndan kritik uyarılar

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, 'gerçek yeni hayata' sonbaharda 'merhaba' diyeceğimizi söyledi. Osman Hoca, "Aşılama kampanyası sonuçlanıncaya, toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılıncaya kadar gelin ufak ufak “ısınma turları” yapmakla yetinelim." dedi.

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Osman Müftüoğlu, 'Isınma turları başlıyor' başlıklı yazısında

16 ay sonra, ilk defa eski hayata yeniden dönme ve yeni bir hayata “merhaba” demenin keyfini ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtti.

"“Gerçek yeni hayata” sonbaharda “merhaba” diyebileceğiz" ifadelerini kullanan Müftüoğlu, "Düğünlere, nişanlara katılalım ama halay çekmelerden uzak duralım. Mesela toplu taşıt araçlarını kullanalım, akşamları çıkıp parklarda bahçelerde biraz nefes alalım ama gereğinden çok ve kontrol-süz kalabalıklaşmayalım." dedi.

Virüse yeniden bize daha rahat bulaşabileceği fırsatlar ve ortamlar sunulmaması gerektiğinin altını çizen Osman Hoca aşı ile ilgili merak edilenleri de kaleme aldı. İşte Osman Müftüoğlu'nun yazısından bir bölüm:

İyi haber 1

Sinovac çocuklara da yapılabilecek

ÖNEMLİ bir tıp dergisinde, The Lancet’te yayımlanan yeni bir araştırmaya bakılırsa bizde yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısı çocuklarımız için de güvenli ve etkili bir aşı gibi görünüyor. Yaşları 3 ila 17 arasında değişen 550 genç üzerinde yapılan bu araştırmada 2 doz Sinovac aşısı uygulamasının güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu ve bu tepkinin çalışmaya katılan çocuklar ve gençlerin yüzde 96’sında belirlendiği açıklandı. Diğer taraftan aşının çocuk ve gençlerde herhangi bir yan etkiye yol açmadığı da gözlendi. Anlaşılan o ki güvenli bir ölü virüs aşısı olan Sinovac önümüzdeki dönemde çocuk ve ergenlerde de güvenle kullanılabilecek. Çünkü iyi tolere ediliyor. Çünkü ciddi bir yan etki yaratmıyor. Çünkü güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturabiliyor.

İyi haber 2

Aşı taraftarları çoğalıyor

IPSOS önemli bir araştırma organizasyonu. IPSOS’un toplumun aşılanma eğilimi konusunda yaptığı yeni bir çalışma var. O çalışmanın sonuçlarına bakılırsa, “sanatçılar ve kanaat önderleri”nin yaptıkları “Aşı olun” çağrıları iyi sonuçlar veriyor. Bu çağrılar her 4 vatandaştan 3’ünde olumlu karşılık buluyor. Bana sorarsanız pandemide bugün devreye girecek önlemlerle birlikte haftanın en güzel haberlerinden biridir bu. IPSOS’un rakamları özetle şöyle: Aşı yaptırma niyeti dikkate alındığında toplumun yüzde 35’i “Kesinlikle yaptırırım”, yüzde 30’u “Muhtemelen yaptırırım” yanıtını veriyor. Kısacası toplumun en az yüzde 65’i sırası gelince aşı olacağını beyan ediyor. Araştırmanın önemli bir sonucu da şu: Bugüne kadar aşı olmuş ya da sırası geldiğinde aşı olacağını ifade edenlerin yüzde 62’si “çevrelerindekilere aşı yaptırmalarını öneriyor”.

İyi haber 3

Sıra 18 yaşa geldi

BUGÜN başlayacak iyi hayatı daha doğrusu ısınma turlarını daha da keyifli hale getiren bir dizi açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Dr. Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda, “18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri 1 hafta 10 gün içerisinde aşılamaya başlayabileceklerini” bildirdi. Bakanın morali oldukça yüksek. Muhtemelen salgının başından bu yana en keyifli günlerini yaşıyor. Bunu da “Salgının kısa sürede sona ereceğine inancım tam. Kurban Bayramı’na kadar nüfusumuzun yüzde 70’ini aşılamayı hedefliyoruz” cümleleriyle ifade ediyor.

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