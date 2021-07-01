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Lionel Messi artık serbest! Messi hangi takıma gidiyor?

Lionel Messi artık serbest! Messi hangi takıma gidiyor?

Barcelona ile sözleşmesi bugün sona eren Arjantinli yıldız, geleceğiyle ilgili kararını henüz açıklamadı. Messi, Copa America'nın ardından Barcelona 2 yıllık sözleşme imzalamak için pazarlık masasına oturacak.

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20 yıldır Barcelona forması giyen Lionel Messi, 30 Haziran'da biten sözleşmesini yenilemedi. Arjantin ile Copa America'da mücadele eden Messi, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılacağını açıklamış ve kulüpte olağanüstü günler başlatmıştı.

34 yaşındaki yıldızı ikna etmeye çalışan Katalan ekibinde Bartomeu yönetimi istifa etmiş, Joan Laporta başkanlığa geri dönmüştü. Messi'yi kulüpte tutma vaadiyle göreve başlayan Laporta, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini henüz uzatamadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Messi, Copa America'nın ardından Barcelona 2 yıllık sözleşme imzalamak için pazarlık masasına oturacak.

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