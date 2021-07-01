Zamlar sağanak gibi yağmaya başladı! Elektrik, doğalgaz, LPG, üniversite harçları ve alkole zam

Dün gece peş peşe zam kararları geldi. Önce elektriğe yüzde 15 zam yapıldığı duyuruldu. Ardından doğalgaza yüzde 12 zam geldi. Son olarak da LPG'ye 50-60 kuruş zam gelirken bunun 26 kuruşu ÖTV'den kesileceği duyuruldu... Sabah saatlerinde ise önce alkollü içeceklere ardından üniversite harçlarına çam geldi.

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Tüketici 1 Temmuz'a zamlı tarifelerle merhaba dedi. Elektrik, doğalgaz ve LPG fiyatlarına zam geldi. Sabah saatlerinde ise önce alkollü içeceklere ardından üniversite harçlarına çam geldi. İlk zam haberi EPDK'dan geldi ve elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan (bugünden) itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Konutta 100 kilovatsaat elektrik için 91 lira ödenecek

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2021 itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 Türk Lirası ödenecektir" denildi.

Elektriğin ardından doğalgaza da zam geldi

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine ise yüzde 20 zam geldi. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde de yüzde 20 artış gerçekleşti. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) yayımladığı tarifeye göre, doğalgaz fiyatlarına ocak ayından bu yana 7 kez yani her ay zam gelmiş oldu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.

LGP’ye zam! Pompaya yansıyacak…

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 50 ile 60 kuruş aralığında zam gelecek. Zammın 26 kuruşu ÖTV'den düşülecek, gerisi pompa fiyatına yansıyacak.

Üniversite harçlarına yüzde 10 zam

Öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı. Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı. Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

Alkollü içeceklere de zam geldi

Alkollü içki grubunda ilk zam haberi gelirken, bu zammı bira ve rakıların da takip edeceği belirtiliyor. Temmuz ayıyla birlikte alkoldeki ÖTV'de değişiklik yapılmasa da alkole zam geleceği belirtiliyordu. Bu konuda ilk zam haberi Pernod Ricard grubundan geldi. Ağırlıklı olarak viski, votka, tekila ve cinin bulunduğu içki grubuna gelen zamları, bira ve rakıya gelecek zamların takip edeceği belirtiliyor.