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Kahramanmaraş'ta feci olay! Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Kahramanmaraş'ta feci olay! Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, makineyle inekten süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Döndü Bozdoğan (36), hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Ağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Döndü Bozdoğan, evinin yanındaki ahıra girerek makineyle inekten süt sağmaya başladı. Bu sırada Bozdoğan elektrik akımına kapıldı. Kadının sesini duyarak ahıra giren yakınları Bozdoğan'ı yerde yatarken buldu.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Döndü Bozdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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