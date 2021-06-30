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Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) açıklamasına göre; elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

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