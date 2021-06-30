Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin liralık tazminat davası açtı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Erdoğan'ın 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı açıklandı.
Kişilik haklarını ihlalden dava açıldı
Dava sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği Meclis grup konuşmasında kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretlerde bulunduğu belirtildi.