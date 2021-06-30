BIST 1.356
DOLAR 8,70
EURO 10,32
ALTIN 494,75
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Erdoğan'ın 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı açıklandı.

Kişilik haklarını ihlalden dava açıldı
Dava sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği Meclis grup konuşmasında kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Meclisi AK Parti Grubu sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını istiyor
İBB Meclisi AK Parti Grubu sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını istiyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Delta varyantı aşı olmayanlarda yayılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Delta varyantı aşı olmayanlarda yayılıyor
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul algılarına cevap geldi
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul algılarına cevap geldi
Hindistan'dan ABD'ye acil kodlu Türkiye çağrısı
Hindistan'dan ABD'ye acil kodlu Türkiye çağrısı
Ünlü ekonomist ABD'nin krizin eşiğinde olduğunu açıkladı
Ünlü ekonomist ABD'nin krizin eşiğinde olduğunu açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya geldi Rusya'nın Kanal İstanbul mesajı
Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya geldi Rusya'nın Kanal İstanbul mesajı
Elmalı davasındaki babaanne pedagoga giderken görüntülendi! Çocuklar banyo yaparken tepki vermiş
Elmalı davasındaki babaanne pedagoga giderken görüntülendi! Çocuklar banyo yaparken tepki vermiş
Löw'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe iması bomba
Löw'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe iması bomba
Migros kurban fiyatları 2021 küçükbaş/büyükbaş fiyat listesi
Migros kurban fiyatları 2021 küçükbaş/büyükbaş fiyat listesi
Yorumlar 8 yorum