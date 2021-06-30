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Şivan Perver peşmergeye yalvardı: PKK'yı vurmayın

Şivan Perver peşmergeye yalvardı: PKK'yı vurmayın

Art arda gelen saldırılar sonrası intikam yemini eden peşmerge, terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçti. Şivan Perver, PKK'ya karşı düzenlenen operasyonları durdurulması için araya girerek PKK'yı vurmayın ricasında bulundu.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem yurt içi hem de yurt dışında düzenlediği operasyonlar, terör örgütü PKK'nın elini kolunu bağladı. Yıllar sonra dağılma noktasına gelen ve örgüt içindeki çözülmelerin hızlandığı PKK'da yeni hedef Irak'taki peşmergeler olmuştu.

Peşmergelere, Türkiye'ye verilen destek nedeniyle saldırılar düzenleyen PKK'lılar bir diğer yandan da Erbil yönetiminin düzenlediği operasyonlar ile karşı karşıya kaldı. Hem Irak hem de Türkiye cephesinde sıkıştırılan teröristlerin imdadına Şivan Perwer yetişti.

Şivan Perwer devreye girdi

Katıldığı birçok platformda operasyonların durması için çağrılarda bulunan Perwer, son olarak Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bu talebini peşmerge için yineledi. PKK'nın peşmergelere saldırısı sonrası intikam yemini eden IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin harekete geçmesi sonrası Peşmerge Bakanlığını ziyaret eden Perwer, PKK'nın vurulmaması için talepte bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaşanan bazı durumlar tüm Kürt halkını incitiyor. Düşmanlarımız bir kez daha kendi çıkarları için Kürtlerin kendi aralarında çatışmasını istiyor. Peşmergeler bugüne kadar büyük bir sabırla Kürtler arasındaki huzuru bugüne kadar savundu. Bundan sonra da Kürdistan peşmergelerinin daha pozitif bir rol üstlenmesini istiyoruz.

"PKK'yı vurmayın"

"Biz sanatçı hassasiyeti, bu halkın sesi olarak ülkemizin peşmergelerinden ricada bulunduk. Sayın Peşmerge Bakanı da iç çatışma istemediklerini söylediler. Bundan sonra bir çatışma olursa bu işgalci devletlere, Türk devletine hizmet olur. Herkes Kürt halkının düşmanı kim biliyor."

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