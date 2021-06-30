Abdülkadir Ömür'e 23 milyon Euro verdiler vermedim! Ahmet Ağaoğlu'nun büyük pişmanlığı

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür için Manchester City'nin 23 milyon Euro önerdiği ancak kabul etmediklerini açıkladı. Ağaoğlu, "hata yaptım" dedi.

Abone ol

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bordo mavili kulübün olağan genel kurulunda genel kurul üyelerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Ağaoğlu konuşmasında Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün transferleri konusunda şöyle konuştu:

"Ben Uğurcan Çakır’ı pazarlamadım oyuncu kendi yeteneği ile kendi pazarını kendi oluşturur. Uğurcan biz geldiğimizde 3. kaleciydi. Abdülkadir Ömür’e Manchester City 23 milyon Euro verdi. İtiraf ediyorum vermeyerek hata yaptım."

Takımı yarışta tutanlara teşekkür etti

"Bu ülkede pandemi denen bir illet yaşıyoruz. Böyle bir süreçte 180’nin üzerinde uçak seyahati ve maç oynayarak yüzde 80'imiz enfekte olarak bu süreci geçirdik" diyen Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti:

*Altyapı maçları henüz yeni başladı. Bu süreçte futbolda online eğitim verildiğini duymadım. 550 milyon Dolarlık naklen yayın geliri 230 Milyon dolara düşmüş durumda. Bu takımı gelirlerin bu kadar azaldığı yerde yarışın içinde tutma noktasında kimlerin emeği geçtiyse teşekkür ediyorum."