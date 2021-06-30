Dünyanın en yaşlı erkeğini Guinness açıkladı! Sırrını sordular yanıtı dikkat çekti

Guinness, Porto Rikolu Marquez'in 112 yıl 326 günle dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olduğunu açıkladı. Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda Marquez'in verdiği cevap dikkat çekti.

Abone ol

Guinness, 30 Haziran Çarşamba günü, Porto Riko'da yaşayan Emilio Flores Marquez'in 112 yaş ve 326 günle dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olduğunu duyurdu.

1908'de Porto Riko'nun başkenti San Juan'ın doğusundaki Carolina'da doğan Marquez, Guinness tarafından tanınırken en yaşlı erkek olduğuna dair sertifika aldı.

Arkadaşları tarafından "Don Milo" olarak bilinen Marquez, ömrünün uzunluğu ile ilgili soruya, ‘Uzun yaşamanın sırrı merhamette’ dedi.

Guinness’e konuşan Marquez, "Babam beni sevgiyle büyüttü ve herkesi sevmeyi öğretti. Bana ve kardeşlerime her zaman iyilik yapmamı, her şeyi başkalarıyla paylaşmamı söyledi” şeklinde konuştu.

11 çocuklu ailenin en büyük ikinci çocuğu ve ailesinin ilk oğlu olan Marquez, ailesinin şeker kamışı çiftliğinde çalıştığını, sadece üç yıl eğitim gördüğünü belirtti.

Dört çocuğu olan Marquez, 75 yıllık eşi Andrea Perez De Flores’i, 2010 yılında kaybetmişti.

Porto Rikolu Emilio Flores Marquez’den önce, 111 yıl 219 günlükken hayatını kaybeden Romanyalı Dumitru Comanescu yaşayan en yaşlı erkek unvanının sahibiydi.