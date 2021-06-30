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Antalya'da uzun süredir odadan çıkmadı! Pencereden bakınca şok oldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da uzun süredir odadan çıkmadı! Pencereden bakınca şok oldular

ANTALYA’da bir kişinin belirli aralıklarla gelip kaldığı pansiyon odasında cansız bedeni bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa Mahallesi 563 Sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon görevlileri belirli aralıklarla gelip kalan 40 yaşındaki Mehmet Mutlu Kurtlar’ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelendi. Kapıyı vurmasına rağmen cevap alamayan görevli, merdiven yardımıyla Kurtlar’ın kaldığı birinci kattaki odaya pencereden baktı.

Kurtlar’ın hareketsiz şekilde yerde yattığının görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Cesedin kapının önünde olması nedeniyle ekipler odaya giremedi. Olay yeri inceleme ekipleri merdivenden tırmanarak odaya girdi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kurtlar’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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