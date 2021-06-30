Vaka sayıları neden 5 binin altına düşmüyor? 20'li yaşlar hızı düşürdü

Kademeli normalleşmeye geçtiğimiz 1 Haziran 2021 tarihinden bu yana vaka sayıları bir gün hariç 5 binin altına düşmedi. Aşılama ise hızla devam ediyor. Peki aşılamadaki hıza rağmen neden sayı düşmüyor?

Abone ol

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, günlük vaka sayıları 27 Haziran günü 4 bin 800'lere gerilese de uzun zamandır 5 binin altına düşmüyor. Hatta aralıklarla 7 binleri bulduğu da oluyor. Haberglobal'e konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, kademeli normalleşmeyle birlikte ortadan kalkmaya başlayan kısıtlamaların, vaka sayısındaki düşme hızını azalttığını söyledi.

Prof. Dr. Murat Sungur ise önemli bir tehlikeye dikkat çekiyor: "Artık temas halindeyiz. Aşı hızımız bu şekilde devam etmezse vakalar da artacaktır."

20'li yaşlar hızı düşürdü

Güncel rakamlara göre, ülke genelinde 34 milyon 238 bin 459 kişiye aşı yapıldı. Bu veri, 30 Haziran 2021, sabah saatlerine ait.

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, aşılamadaki yaş grubunun 20'li yaşlara düşmesiyle birlikte aşı hızının azaldığına dikkat çekmiş ve "Aşı için kocaman bir yer ayarlamıştık. Geçen haftaya göre aşıya gelenlerin oranı neredeyse yüzde 50 azaldı. Geçen hafta üç odada aşılama yapıyorduk, dün tek odaya düştük." demişti.

"Kademeli normalleşmeyle açılmaya başladık"

Günlük vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi, tam kapanma döneminde de ana hedeflerden birisiydi. Ancak bu rakamın altına düşülememiş olması konusunda uzmanların birçok endişesi var. Prof. Dr. İsmail Cinel, "Kademeli normalleşmeyle açılmaya başladık. Yasaklarımız azalıyor. Kısıtlılıklarımız azalıyor. Kısıtlılıkların kalktığı bir ortamda vaka sayısı düşme hızımız azaldı. Düşme hızımız azalınca vakalarda bu sayılarda devam ediyoruz" diyor.

"Delta varyantıyla tekrar bir yükselişe geçebiliriz. O yüzden bir an önce aşılamayı bitirmemiz lazım" diyen Prof. Dr. Cinel, "Yazın aşılamayı bitirip sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzerine üçüncü doz aşılamayı mutlaka yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Açıldık artık temas halindeyiz"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Murat Sungur ise vaka sayılarının kalıcı olarak 5 binin altına düşmemesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Açıldık. Yasaklarda kaldırıldı. Artık temas halindeyiz. En önemli neden bu. Aşı hızımız bu şekilde devam ederse düşecektir.

5 bin vaka hedefi tam kapanma döneminde tutmamıştı

17 Mayıs itibarıyla sona eren tam kapanma döneminde de vakalar günlük 5 bin seviyesinin altına inmemişti.

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul , 5 bin vaka ile normalleşme dönemine geçmenin doğru olmayacağını savunmuştu. Bağışıklığın da bu süreçte sağlanması gerektiğini aktaran Ertuğrul, "Bağışıklığı sağlamadan normalleşmeye geçmek 'kısır döngüye dönüş' demek" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye’de 29 Nisan tarihinde 13 milyon 650 bin kişi en az tek doz aşısını olmuştu. Bu rakam 17 Mayıs saat 08:30 itibarıyla 14 milyon 960 binlere ulaştı. Yani 18 günde 1 milyon 310 bin kişiye ilk doz aşılarını uyguladık. Tam kapanma sürecinde ilk doz aşılamada yüzde 9.5’lik artış gerçekleşti. Tam kapanmada günde ortalama 72 bin 770 kişi ilk doz aşısını oldu.

Tam kapanmada 1 milyon 920 bin kişi ikinci doz aşısını oldu

Tam kapanma başlangıcında 2 doz aşılanan kişi sayısı 8 milyon 920 bindi. 17 Mayıs’a gelindiğindiyse saat 08:30’a kadar 10 milyon 840 bin kişiye çift doz aşı uygulandı. Bu süreçte çift doz aşılamada yüzde 21,5’lik bir artış oluştu ve 1 milyon 920 bin kişiyi aşıladık.