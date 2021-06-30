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İstanbul'da genç müzisyen feci şekilde can verdi! Gerçek ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da genç müzisyen feci şekilde can verdi! Gerçek ortaya çıktı

İSTANBUL'da dün sabah saatlerinde müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği yangının kundaklama sonucu çıktığı ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde dün saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan 8 kişiden biri olan Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) cesedine ulaşıldı. Döğüşçü'nün cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı. 

Polisin yaptığı incelemeler sonucunda, yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Polis, cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Mahmut S.'nin daha önce yaşadığı daireye geldiğini ve içeri girip evde kalmak istediğini, evde yaşayanların ise Mahmut S.'ye izin vermemesi üzerine duruma öfkelenen şüphelinin battaniyeyi tutuşturarak evi ateşe verdiği belirlendi. Şüpheli Mahmut S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.  

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