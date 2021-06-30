İstanbul'da okulun çatısı alev alev yandı! Dumanlar gökyüzünü sardı

İSTANBUL'da bir okulun çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında okulda öğrencilerin olmadığı ve tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.

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Güneşli Mahallesi 1300. Sokak'ta bulunan Koca Yusuf İlkokulu'nun çatısında, saat 13.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, okulda maddi hasar oluştu.



Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Öte yandan yangının çıktığı okulda öğrenci olmadığı, tadilat çalışmaları yapıldığı öğrenildi. Yangını gören vatandaşlardan Ömer Gökhan, "Okulda çalışma varken, çatının sağ tarafı alev almış. İtfaiye geldi. Ölü ya da yaralı yok. Okul boştu" dedi. Öte yandan yangın havadan da görüntülendi.







"Şükrediyoruz, öğrencilerimiz yoktu"

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yangının çıktığı Koca Yusuf İlkokulu'na gelerek incelemede bulundu. Kaymakam Eldivan, burada yaptığı açıklamada, "Herhangi bir ölü ya da yaralımız yok. Pandemi yönetmeliğine göre, bugün okullarda temizlik ve tadilat çalışmaları yapılıyordu. Yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın dışında olumsuz bir durum kalmadı. Şükrediyoruz, öğrencilerimiz yoktu. Çatıda, membran çalışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. İtfaiye raporundan sonra net bir açıklama yapacağız" dedi.