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Tekirdağ'da sahte içki yine hayat söndürdü! 2 çocuk annesi öldü kocası yoğun bakımda

Tekirdağ'da sahte içki yine hayat söndürdü! 2 çocuk annesi öldü kocası yoğun bakımda

TEKİRDAĞ'da sahte içkiden ölen 7 kişiden iki çocuk annesi Nurcihan Engin (43) ile Turan Varlı (59) toprağa verildi. Engin'i görmeye hastaneye giden kocasının da aynı nedenden fenalaştığı, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 7'si enbüte 13 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmeye başlandı. Hayatını kaybedenler arasında sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuran 2 çocuk annesi Nurcihan Engin (43) de bulunuyor.

Engin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çorlu ilçesi Merkez Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Engin, Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Eşini görmeye gitti o da fenalaştı
Nurcihan Engin'in aynı alkolden kullandığı iddia edilen eşi Levent Engin'in de hastaneye eşini sormaya gittiği sırada fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Sahte alkolden öldüğü şüphelenilen Turdan Vardı da kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Kriz masası kuruldu
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, perşembe gecesi Pakistan uyruklu  Ikhlague Hussam'ın sahte içkiden hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin hemen ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Grup Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekipler oluşturarak, kriz masası kurdu. Hemen harekete geçen polis, 55'ten fazla adrese operasyon düzenledi, tüm büfeleri tek tek aradı.

Sayı artınca sağlık personeli izinden vazgeçti
İçtikleri sahte içkiden zehirlenerek Çorlu Devlet Hastanesi'ne bugüne kadar başvuranların sayısı 30'u geçti. 25 personelin görev yaptığı 30 yatağın bulunduğu yoğun bakım servisinde aylarca koronavirüse yakalanan hastaları tedavi etmek için büyük gayret gösteren doktor ve sağlık personelleri sahte içkiden zehirlenenler için de büyük çaba harcadı. Yoğun bakımın 25 personeli, izinlerini kullanmayarak, geceli gündüzlü görev başından ayrılmayarak, ölüm kalıp mücadelesi veren hastaların hayata tutunmaları için büyük özveri gösterdiği belirtildi.

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