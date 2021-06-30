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Putin hala kızgın 'provokasyon' açıklaması! Yeni bir dünya savaşı geliyor mu?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Putin hala kızgın 'provokasyon' açıklaması! Yeni bir dünya savaşı geliyor mu?

Putin İngiltere ile ülkesinin arasındaki tırmanan gerginliğe ilişkin konuştu ve İngiltere'nin provokasyon yaptığını savundu. Karadeniz'deki bu gerilim yeni bir savaşı da tetikler mi sorusunu yanıtladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarından ilerlemesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Putin, "Karadeniz'de İngiliz HMS Defender gemisinin provokasyonu, Cenevre'de ABD ile yapılan zirveden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

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