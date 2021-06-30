Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak istedi korumalar engelledi: Fişek gibi kaçtılar

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Tören sonrası bir kadın, binasının 5 yıl önce yıkıldığını ancak hala yapılmadığı öne sürerek İmamoğlu'nun makam aracının önüne çıkarak konuşmak istedi. Ancak kadın, korumalar tarafından uzaklaştırıldı.

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Bağcılar'da gerçekleşen temel atma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve mülk sahipleri katıldı. Konuşmaların ardından temel atım için mülk sahipleri ile beraber butona basıldı. Bağcılar Kirazevler Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nin yapılacağı alan bariyerle kapatıldı.

Polis ekiplerinin de önlem aldığı bölgede tören alanına alınmadığını iddia eden Aysel Özer, törenin ardından İmamoğlu'nun da aracının bulunduğu konvoyun önünü keserek konuşmak istedi.

"Buradan fişek gibi kaçtılar"

Korumalar tarafından hızla uzaklaştırılan Özel, "Bağcılar Türk hava yolları sitesi B bloklarının kat malikleriyiz biz. Daha önce İmamoğlu'ndan söz aldık KİPTAŞ ile görüşmek için. Sağ olsunlar sözlerini yerine getirdiler ama KİPTAŞ bizim işlerimizi biraz yokuşa sürüyor. Yani olmayacak şeyler talep ediyor. Biz de onları biraz rest etmesini istemek üzere buraya geldik. Ancak gördüğünüz gibi buradan fişek gibi kaçtılar ya. Bu halktan bu kadar kaçılır mı? Beş senedir kiradayım. Evimiz yıkıldı. Bize kimse sahip çıkmıyor" dedi.