Kamuda yeni dönem! Sadece iki durumda idari izin verilecek: Yaş sınırı getirildi

2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalıklarda ilk kez 60 yaş sınırlandırması getirildi.

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Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler sona erecek. İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2021/8 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.



İdari izinli sayılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz'dan itibaren normal mesai saatlerine dönülürken, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar, normalleşme döneminde de idari izinli sayılmaya devam edilecek.



Normal düzen ve mesai saatleri

Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.



Sağlık Bakanlığı ve MİT hariç

Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.



Görevlerine dönecek

Bu genelge kapsamında idari izinli sayılanların göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ifade edilen genelgede, söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumluluklarının görev yerinde çalışanlar ile eşit olduğu, bu çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine dönecekleri belirtildi.



Gerekli tedbirler devam ettirilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterileceği vurgulanan genelgede, tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirlerin devam ettirileceği vurgulandı.