BIST 1.368
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 491,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da kocasının peşinden gidip dehşeti yaşattı! Gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da kocasının peşinden gidip dehşeti yaşattı! Gözyaşlarına boğuldu

ADANA’da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alınırken gözyaşlarına boğuldu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.00 sıralarında İzel E. kocası Okan E. ile 16. kattaki evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce koca evden çıktı. Genç kadın ise kocasının arkasından giderek asansör önünde onu bıçakladı.

Komşuların olayı görmesi üzerine rezidansa polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kadın polis merkezine götürülürken gözyaşlarına boğuldu. Tedavi altına alınan kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ liseleri taban puanları 2021 MEB Tekirdağ yüzdelik dilim sıralaması
Tekirdağ liseleri taban puanları 2021 MEB Tekirdağ yüzdelik dilim sıralaması
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması! Mesai saatleri değişiyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması! Mesai saatleri değişiyor
Covid-19 hastalarında yeni belirti! Bir ay sonra karın ağrısı ve kanama semptomları görüldü
Covid-19 hastalarında yeni belirti! Bir ay sonra karın ağrısı ve kanama semptomları görüldü
Hatay liseleri taban puanları 2021 MEB yüzdelik dilim tablosu
Hatay liseleri taban puanları 2021 MEB yüzdelik dilim tablosu
Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı
Mersin lise taban puanları 2021 Mersin liseleri yüzdelik dilim tablosu
Mersin lise taban puanları 2021 Mersin liseleri yüzdelik dilim tablosu
Afyonkarahisar'ın tanınmış avukatı ile oğluna dolandırıcılık soruşturması başlatıldı
Afyonkarahisar'ın tanınmış avukatı ile oğluna dolandırıcılık soruşturması başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş mesajlar! 6 ay sonra erken seçim var duydunuz mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş mesajlar! 6 ay sonra erken seçim var duydunuz mu?
Kurban Bayramı için büyük risk! Bilim Kurulu üyesi özellikle aşılıları uyardı!
Kurban Bayramı için büyük risk! Bilim Kurulu üyesi özellikle aşılıları uyardı!
Yorumlar