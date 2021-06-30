BIST 1.368
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 491,54
HABER /  SAĞLIK

Covid-19 hastalarında yeni belirti! Bir ay sonra karın ağrısı ve kanama semptomları görüldü

Covid-19 hastalarında yeni belirti! Bir ay sonra karın ağrısı ve kanama semptomları görüldü

Önce yıkıcı bir corona virüs dalgasıyla mücadele eden daha sonra kara mantar hastalığının arttığı Hindistan’da, corona virüs sonrası yeni bir komplikasyonun ortaya çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada, hastaların ilk Covid teşhisinden ortalama 20 ila 30 gün sonra karın ağrısı ve dışkıda kanama gibi semptomlarla hastaneye başvurduğu bildirilirken, virüsü atlatan kişilerden birinin, "ağır kanama ve şiddetli Covid sonrası oluşan göğüs hastalığı" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Abone ol

Corona virüs ile mücadele sürecinin ardından kara mantar vakalarının arttığı Hindistan’da, corona virüs hastalarında yeni bir komplikasyonunun görüldüğü bildirildi.  Delhi’deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada corona virüs testi pozitif çıkan hastalarda Sitomegalovirüs adı verilen bir virüs ile ilişkili rektal kanama vakası görüldüğü aktarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, bu kişilerden birinin, "ağır kanama ve şiddetli Covid sonrası oluşan göğüs hastalığı" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

20 ila 30 gün sonra görülüyor

NTV'de yer alan haberde konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Anil Arora, hastaların ilk Covid teşhisinden ortalama 20 ila 30 gün sonra karın ağrısı ve dışkıda kanama gibi semptomlarla hastaneye başvurduklarını söyledi.

Arora, Sitomegalovirüsün vücutta asemptomatik bir biçimde var olduğunu söylerken, bir kişinin bağışıklığı tehlikeye girdiğinde semptomların ortaya çıktığını söyledi.

Dr. Anil Arora, “Covid-19 ve tedavisinde kullanılan ilaçlar bağışıklığı etkileyerek kişiyi diğer enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getiriyor” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay liseleri taban puanları 2021 MEB yüzdelik dilim tablosu
Hatay liseleri taban puanları 2021 MEB yüzdelik dilim tablosu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Sakarya'da feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü
Sakarya'da feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü
Mersin lise taban puanları 2021 Mersin liseleri yüzdelik dilim tablosu
Mersin lise taban puanları 2021 Mersin liseleri yüzdelik dilim tablosu
Afyonkarahisar'ın tanınmış avukatı ile oğluna dolandırıcılık soruşturması başlatıldı
Afyonkarahisar'ın tanınmış avukatı ile oğluna dolandırıcılık soruşturması başlatıldı
Kurban Bayramı için büyük risk! Bilim Kurulu üyesi özellikle aşılıları uyardı!
Kurban Bayramı için büyük risk! Bilim Kurulu üyesi özellikle aşılıları uyardı!
Kocaeli'de 3 yaşındaki Emine'den acı haber geldi: İçimiz kan ağlıyor
Kocaeli'de 3 yaşındaki Emine'den acı haber geldi: İçimiz kan ağlıyor
Diyarbakır lise puanları 2021 Diyarbakır lise taban yüzdelik dilimler
Diyarbakır lise puanları 2021 Diyarbakır lise taban yüzdelik dilimler
MİT'ten Suriye'de PKK operasyonu İkisini de etkisiz hale getirdi
MİT'ten Suriye'de PKK operasyonu İkisini de etkisiz hale getirdi
Kocaeli'nde sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı
Kocaeli'nde sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı
Yorumlar