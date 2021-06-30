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Kocaeli'nde sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nde sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı

Kocaeli'nde bir sağlık ocağına giren genç koronavirüs aşılarını çaldı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine giren üniversite öğrencisi, korona virüs aşısı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 16.00 sıralarında aile sağlığı merkezine gelen ve ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi, aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi. Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı kollayan şahıs, içeriye girerek 1 flakon (6 kişilik doz) korona virüs aşısını çaldı. Zanlının koridorda beklemesi ve aşı odasına girip çıkması ise, sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının odadan çıkarken, aile sağlığı merkezinde görev yapan kadın personel ile göz göze geldiği görüldü.

Olayın ardından ekipler detaylı çalışma başlattı. Bir kişinin gözaltına alındığı öğreni

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