Bağcılar'da sevgilisinin evine bomba attığı kadın: Olaydan önce birçok kez tehdit etti

BAĞCILAR'da ayrılmak isteyen sevgilisinin evine bomba atan sanığın olaydan önce de evin önüne kurşun bıraktığı hakkında hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığı ortaya çıktı. Müşteki Dilek K., "Bir keresinde kapıyı kırıp, eve girdi. Ben balkondan bağırınca kurtulabildim. Cezaevinden bana mektup gönderiyor" dedi.

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Bağcılar'da ayrılmak isteyen sevgilisi Dilek K.'nın (30) evine bomba attığı gerekçesiyle 68 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Tolga Zararsız (36), koronavirüs testi pozitif çıktığı gerekçesiyle ilk duruşmaya katılamadı. Olay günü evde olmadığını belirten Müşteki Dilek K., "Olay gününden önce bana 'Mahallene gelip bomba patlatacağım, evini yakacağım' şeklinde mailler attı. Bir keresinde kapıyı kırıp, eve girdi. Ben balkondan bağırınca kurtulabildim. Cezaevinden bana mektup gönderiyor" dedi.

Müştekinin annesi Nursel K. da "Olay anında torunumla birlikte içerideydik. Çok güçlü bir patlama oldu, çok korktuk" diye konuştu.

Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, sanığın müştekiye gönderdiği belirtilen tehdit mailleri de ortaya çıktı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tolga Zararsız'ın koronavirüs testi pozitif çıktığından katılamadı. Müşteki Dilek K., ile anne ve babası duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık avukatı da duruşmada yerini aldı.

"Ayrılığı bir türlü kabullenemedi"

Müşteki Dilek K. ifadesinde "Sanıkla 1 yıllık bir ilişkimiz vardı. 1 ay gibi bir sürede birlikte yaşadık. Ben ayrıldım ve Tolga ayrılığı bir türlü kabullenemedi. Mahalleme gelip, 'Bomba patlatacağım, evini yakacağım' şeklinde bana mailler attı. Cezaevinde olmasına rağmen bana içeriden mektup gönderiyor. Ablasına beni aratarak aracı kılıyor. Olay günü ben Yenibosna'ya bir kız arkadaşıma oturmaya gitmiştim. Ben evde yokken olanlar olmuş. Olay gününden önce de birçok kez tehdit etti, mahalleme geldi. 1 ay birlikte yaşadığımız dönemde kendisinden şiddette gördüm. Bir keresinde kapıyı kırıp, eve girdi. Ben balkondan bağırınca kurtulabildim" dedi.

"Olaydan önce bu adam evin önüne 2 kurşun bıraktı"

Kızının sanıkla arkadaşlık kurduğunu ve kızını daha önce darbettiğinden sonradan haberdar olduğunu söyleyen baba Erdoğan K., "Sanık için 2 defa uzaklaştırma kararı aldık. Hatta bir kere baktım mahallemizde geziyor hemen polisi aradım. Olaydan önce bu adam evin önüne 2 kurşun bıraktı. Bir kere de 'Bomba atacağım' diyerek ses bombası attı. Olay günü ışıklar kapalıydı. Ben de bilgisayarla oynuyordum ve kulağımda özel bir kulaklık vardı. O yüzden bombanın sesinden çok etkilenmedim ama bir basınç duyup, sıçradım. Bembeyaz dumanı görünce çok korktum. Panik atak oldum. Komşumuz Tolga'yı kaçarken görmüş. Bu adam attığı maillerde evimizi yakacağını söylemişti" diye konuştu.

"Çok güçlü bir patlama oldu"

Anne Nursel K. ise, "Olay anında torunumla birlikte içerideydik. Çok güçlü bir patlama oldu. Çok korktuk. Biz ne olduğunu şaşırdık. Bomba atmasından önce sürekli evimizin oralara gelip, tehdit ediyordu. Biz yurt dışından geldik, yeni bir çevre oluşturuyoruz. O yüzden husumetli olduğumuz kimse yok. Komşumuz kaçan kişinin Tolga olduğunu söyledi. Olay yerinin orada kameralar var, incelenebilir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Tolga Zararsız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanığın dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.