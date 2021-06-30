Lise taban puanları 2020-2021 lise tapan puanları 2021 yüzdelik dilim hesaplama

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler LGS yüzdelik dilim nedir ve kaç olmalı sorusunun yanıtını araştırıyor. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Peki yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre LGS 2021 sınav sonuçları bugün saat 08.30'da erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih dönemi de başladı. Peki, LGS 2021 lise taban puanları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihleri ne zaman başlıyor:

LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak. Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Lise taban puanları 2021, LGS sonuçlarının ardından tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini baz alacak olan öğrenci ve veliler 2021 yüzdelik dilim ve lise taban puanlarına odaklandı. LGS tercih robotundan yüzdelik dilimlerine göre yapılacak olan tercih işlemleri, MEB'in açıklayacağı tarihe göre belirlenecek. LGS taban ve tavan puanları ile lise kontenjanları henüz açıklanmış değil. Yarın e-okul üzerinden yüzdelik dilimlerin de duyurulması bekleniyor.

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

Yüzdelik dilim nedir:

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.